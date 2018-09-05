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OHAL Komisyonu'na başvurularda son gün

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor.

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OHAL Komisyonuna başvurularda son gün

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, 8 Temmuz 2018'de çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği açıklandı.

Başvuru için "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.

Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, ohal
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