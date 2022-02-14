Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Yemen'e seyahat uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;
"Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.
Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Sana Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Yemen
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