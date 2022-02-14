Teröristlerin yıllardır geçiş noktası olarak kullandığı Dağlıca bölgesi, son yıllarda kurulan ileri üs bölgeleriyle kontrol altında.

Terörle mücadelenin devam ettiği yerlerden biri Gevana Kurki. TRT Haber üs bölgesinde Mehmetçiğin misafiri oldu.

Bölge terörden temizlendi, modüler üslere dönüştürüldü

Gevana Kurki'nin anlamı çığ düşen bölge. Nisan ayına kadar burada beyaz örtü kalkmıyor. Bir dönem teröristlerin en yoğun olduğu noktalardan biriydi.

2016'da iki şehidin verildiği bir operasyonla bölge terörden tamamen temizlendi, modüler üslere dönüştürüldü.

Gerçekleştirilen kararlılık harekatıyla da yine bu bölgede herhangi bir terör tehdidi ya da terör unsuru artık bulunmuyor.

O üs bölgesine iki şehidin ismi verildi. Şehitler İrfan ve Tunahan üs bölgesi yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarla donatıldı.

Her türlü sızma girişimlerine ve tehlikelere karşılık verecek ağır silah gücüyle de dikkat çekiyor.

Irak'ın kuzeyinde teröre darbe

Bölgeden görülen bu dağların hemen ardında da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 551 kilometrekarelik alanda Pençe Yıldırım Harekatı yürütülüyor.

200'den fazla terör yuvasının imha edildiği, 200'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği Hakurk da üs bölgeleri ve karakollarla donatıldı.

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden yurda kadar 63 kilometrelik yol yapımı tamamlandı.

Hakurk'ta da üs bölgeleri ve karakollara giden 153 kilometrelik yol tamamlanarak bölge kontrol altına alındı.

Hem sınırın sıfır noktasında hem de Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri ve karakollarla Mehmetçik, terörle mücadelesini kararlılıkla yürütmeye devam ediyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Erkan Günay