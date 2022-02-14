Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'i kabul etti
[Fotoğraf: MEB]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti. Özer kabulde, Venezuela ile eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.
Venezuela Gençlik ve Çocuk Orkestrası "El Sistema"nın tanıtımının yapıldığı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin görüşüldüğü kabulde Bakan Özer, El Sistema'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de bu ülkeye yaptığı ziyarette güzel bir konser verdiğini hatırlattı.
Bakan Özer, Venezuela ile ikili ilişkilere büyük önem verildiğini ve ülkenin Türkiye'nin Latin Amerika'daki önemli ortaklarından biri olarak görüldüğünü dile getirdi.
Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reyes de Bakan Özer'e teşekkür etti.
Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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