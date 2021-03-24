Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri’nden Somali açıklaması: Seçim sürecinden endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Somali’deki seçim sürecinde henüz uzlaşamayan tarafların olması nedeniyle endişe duyulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Somali’deki seçim sürecinde henüz uzlaşamayan tarafların bir an önce anlaşmazlıkları çözmesi gerektiği vurgulandı:
“Somali’de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz. Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetimleri bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor, seçimlerin daha fazla gecikmeksizin düzenlenmesinin önemini vurguluyoruz.”
Açıklamada, ülkedeki tıkanıklığın aşılması için Somali halkına ve Hükümetine olan destek yinelendi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Somali
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