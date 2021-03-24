Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Somali’deki seçim sürecinde henüz uzlaşamayan tarafların bir an önce anlaşmazlıkları çözmesi gerektiği vurgulandı:

“Somali’de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz. Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetimleri bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor, seçimlerin daha fazla gecikmeksizin düzenlenmesinin önemini vurguluyoruz.”

Açıklamada, ülkedeki tıkanıklığın aşılması için Somali halkına ve Hükümetine olan destek yinelendi.