Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava Kuvvetleri günün her anı göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan videoda, alarm durumunda pilotların reaksiyonu gözler önüne serildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında." başlığıyla bir video yayınladı.
"Alarm Reaksiyon" konulu videoda, pilotların bir alarm durumunda uçuşa hazırlık aşamaları aktarıldı.
Etiketler: F-16 Milli Savunma Bakanlığı
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