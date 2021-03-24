Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında." başlığıyla bir video yayınladı.

"Alarm Reaksiyon" konulu videoda, pilotların bir alarm durumunda uçuşa hazırlık aşamaları aktarıldı.