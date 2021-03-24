AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Partinin Türkiye'de örnek bir kongre yaptığını söyleyen Turan, bunun çok kıymetli olduğunu anlattı.

"AK Parti 19 yıllık iktidar olmasına rağmen, 7. kongresini yapmasına rağmen hiçbir tartışmaya, hiçbir gerginliğe, olağanüstü bir krize asla imkan vermeden ve çok büyük sayılarda dönüşüm yaparak Türkiye'de örnek bir kongreyi yapıyor. Dünyanın gelişmiş birçok ülkesine baktığınızda, seçimlerden sonra 1-2 dönem iktidar olan partiler ya yorulurlar ya değişirler. Türkiye'de 19 yıllık iktidara rağmen, bırakın yorgunluğu, bırakın gerginliği tam aksine sanki ilk kongre gibi yine heyecanlı olunmasını çok önemli buluyorum ben."

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/P8mJRvj3t9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2021

AK Parti'nin vizyonuyla, kongresiyle uzun yıllar iktidarda kalacağının sinyalini verdiğini anlatan Turan, "19 yılın sonunda bu kongreyi yapabiliyor olmak çok kıymetli. Partimizin güçlü olduğuyla ilgili hiçbir şüphemiz yok, Meclisimizin güçlü olduğuyla ilgili hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Anayasa çalışmalarını da değerlendiren Turan, şunları söyledi:

"Anayasa içeriğiyle ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği temel parametreler, yapım süreciyle ilgili ortaya koyduğu temel yaklaşım hepsi kıymetli. Genel Başkanımız 'Önümüzdeki yüz yılı şekillendirelim siyasi olarak, bunu yaparken de tüm partiler beraber yapalım. 84 milyon bunu beraber yapalım' dedi. Yeni dil inşasının çok kıymetli olduğu kanaatindeyim."

İstanbul Sözleşmesi yorumu

Kadın hakları vurgusunun çok kıymetli olduğunu söyleyen Turan, "İstanbul Sözleşmesi, 10 yıldan beri zaten bizim ülkemizde var olan bir sözleşme. Her sözleşmenin gelmesinden veya kalkmasından sonra sevinen olur, üzülen olur. Fakat bir sözleşmeye bağlı olarak bir hak tamamen yok olmaz veya var olmaz. Sözleşmeye bağlı hangi hak yok oldu? 'Şu hakkımız somut olarak yok oldu' diyecek bir şey var mı? Asla yok. Bizim kanunlarımız, anayasamız hepsi yerinde. Kadına pozitif ayrımcılık, şiddeti önleme kanunu, aile kanunu. Hepsi duruyor şu an. Bir eksiğimiz varsa mevzuat değişikliğine hazırız, önerilere hazırız."