AK Parti'nin Twitter hesabından "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" sloganıyla paylaşılan "Sen Ben Yok Hep Birlikte" şarkısıyla birlik ve beraberliğe dikkat çekildi. Sözü ve müziği Ceyhun Çelikten'e ait şarkının sözleri şöyle:

"Sevgiye olan inancımız tam, aşığız biz bu memlekete/ Hayaller bir, gönüller bir, gidiyoruz biz aynı gemide/ Sen ben yok hep birlikte Türkiye'm/ Türkiye'm tek kalp olacağız biz milletçe/ Sevgimizle saygımızla el ele olacağız biz sözümüz söz/ Umutla dolu yarınlarımız, bir bir açılsın yollarımız/ Hayaller bir gönüller bir, gidiyoruz biz aynı gemide."

Partinin Twitter hesabından, AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana yaptığı icraatlarla 1960 ve 2002 arasındaki siyasi durumun anlatıldığı klipler de paylaşıldı.