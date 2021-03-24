Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının ardından 2 Şubat’ta Kadıköy’de düzenlenen izinsiz gösteriye katılan 2’si tutuklu 23 sanık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kadıköy Kaymakamlığı’nın 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladığına yer verildi.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grubun izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği de iddianamede yer buldu.

“Kolluk görevlilerine mukavemette bulundular”

Gruba dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayarak slogan atarak yürümeye başladığı vurgulandı.

İddianamede, izinsiz gösteri sırasında sanıkların bir kısmının taş ve sopalarla ve özellikle tekme atarak kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdikleri, bu kişiler hakkında ise ayrı dava açıldığı kaydedildi.

Sanıkların beyanlarında, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması protestolarında öğrencilerin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yapılacağını sosyal medyadan duyduklarını, anayasal demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapılacak ortama gittiklerini, herhangi bir uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını, suç işlemediklerini, üzerlerine atılı suçlamaları da kabul etmediklerini ileri sürdüklerine yer verildi.

İddianame kabul edildi

Sanıkların, "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmalarını talep edilen iddianame, Anadolu 38’inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.