AK Parti'de MKYK üye sayısı 75'e yükseldi
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye sayısı 75'e çıkarıldı.
Ankara Spor Salonu'nda devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifi kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre, tüzüğün 68. maddesinin 1. fıkrasına "Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu"ndan sonra gelmek üzere "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" ilave edildi. Böylece Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun üye seçimlerinin de Büyük Kongre delegelerince yapılması sağlandı.
Tüzüğün MKYK'nın Oluşumu ve Çalışma Esasları başlıklı 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 50 sayısı 75, 25 sayısı 35 olarak değiştirildi. Böylece MKYK asıl üye sayısı 75'e, yedek üye sayısı 35'e çıkarıldı.
Tüzüğün Genel Başkanvekili başlıklı 77/a maddesine "İkiden fazla genel başkanvekili atanamaz, aralarındaki iş bölümü genel başkan tarafından belirlenir." fıkrası eklendi. Değişiklik uyarınca AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıktı.
Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin 81/13 fıkrası, "Araştırma, geliştirme ve eğitimden sorumlu" şeklinde düzenlendi. 81/13'ten sonra gelmek üzere "81/14 - Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu)", "81/15- Genel Başkan Yardımcısı (Parti Sözcüsü)" fıkraları eklendi. Böylece Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu ve Parti Sözcülüğü kurumsal olarak Genel Başkan Yardımcılığı içinde yer aldı.
Yapılan bir diğer değişiklikle Merkez Disiplin Kurulu'nun 15 asıl, 5 yedek üyeden oluşması sağlandı.
Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu Ek Madde 7'de yapılan değişiklik gereğince, AK Parti Tüzüğü'nün 151.1 maddesine "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre tutulacak sicil, dosya, defter ve kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir." hükmü eklendi.
AK Parti MKYK şu isimlerden oluştu;
ABDURRAHİM FIRAT
ABDURRAHMAN KURT
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
AHMET GÜNDOĞDU
AHMET SAMİ CEYLAN
ALAATTİN PARLAK
ALİ İHSAN YAVUZ
AYHAN SALMAN
AYŞE BÖHÜRLER
BAYRAM ŞENOCAK
BEHİYE EKER
BEKİR BOZDAĞ
BELGİN UYGUR
BİNALİ YILDIRIM
BURHAN KAYATÜRK
BURHAN SAKALLI
BÜLENT TÜFENKCİ
BÜŞRA PAKER
CEM ŞAHİN
CÜNEYT YÜKSEL
ÇİĞDEM KARAASLAN
DERYA YANIK
EFKAN ALA
EMİNE ZEYBEK
EMRE METE
ERKAN KANDEMİR
FATİH ŞAHİN
FATMA AKSAL
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
FATMA GÜLDEMET SARI
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HALUK İPEK
HAMZA DAĞ
HASAN SERT
HAYATİ YAZICI
İBRAHİM HALİL YILDIZ
İSA SİNAN GÖKTAŞ
İSMAİL CENK DİLBEROĞLU
JÜLİDE SARIEROĞLU
LEYLA ŞAHİN USTA
LÜTFİYE SELVA ÇAM
MEHMET ALİ ZENGİN
MEHMET KASIM GÜLPINAR
MEHMET NİL HIDIR
MEHMET ÖZHASEKİ
MENDERES TÜREL
METİN BULUT
METİN KÜLÜNK
METİN TARHAN
MURAT BAYBATUR
MUSTAFA KÖSE
MUSTAFA ŞEN
MUSTAFA YEL
MÜCAHİT BİRİNCİ
NUMAN KURTULMUŞ
NURCAN DALBUDAK
NURETTİN CANİKLİ
ORHAN MİROĞLU
ÖMER ÇELİK
ÖMER İLERİ
ÖZLEM ZENGİN
ÖZNUR ÇALIK
RESUL KURT
SEDA SARIBAŞ
SEVAN SIVACIOĞLU
SEVGİ YİĞİT
SUMRU ALTUĞ
SUNAY KARAMIK
ŞAMİL TAYYAR
ŞAZİYE GÜNDÜZ
ŞEBNEM KOÇAKELÇİ
TAHİR AKYÜREK
TUBA VURAL ÇOKAL
TÜRK İSLAM KARAKOÇ
VEDAT DEMİRÖZ