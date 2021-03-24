Ankara Spor Salonu'nda devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifi kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre, tüzüğün 68. maddesinin 1. fıkrasına "Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu"ndan sonra gelmek üzere "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" ilave edildi. Böylece Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun üye seçimlerinin de Büyük Kongre delegelerince yapılması sağlandı.

Tüzüğün MKYK'nın Oluşumu ve Çalışma Esasları başlıklı 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 50 sayısı 75, 25 sayısı 35 olarak değiştirildi. Böylece MKYK asıl üye sayısı 75'e, yedek üye sayısı 35'e çıkarıldı.

Tüzüğün Genel Başkanvekili başlıklı 77/a maddesine "İkiden fazla genel başkanvekili atanamaz, aralarındaki iş bölümü genel başkan tarafından belirlenir." fıkrası eklendi. Değişiklik uyarınca AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıktı.

Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin 81/13 fıkrası, "Araştırma, geliştirme ve eğitimden sorumlu" şeklinde düzenlendi. 81/13'ten sonra gelmek üzere "81/14 - Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu)", "81/15- Genel Başkan Yardımcısı (Parti Sözcüsü)" fıkraları eklendi. Böylece Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu ve Parti Sözcülüğü kurumsal olarak Genel Başkan Yardımcılığı içinde yer aldı.

Yapılan bir diğer değişiklikle Merkez Disiplin Kurulu'nun 15 asıl, 5 yedek üyeden oluşması sağlandı.

Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu Ek Madde 7'de yapılan değişiklik gereğince, AK Parti Tüzüğü'nün 151.1 maddesine "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre tutulacak sicil, dosya, defter ve kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir." hükmü eklendi.

AK Parti MKYK şu isimlerden oluştu;

ABDURRAHİM FIRAT

ABDURRAHMAN KURT

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

AHMET GÜNDOĞDU

AHMET SAMİ CEYLAN

ALAATTİN PARLAK

ALİ İHSAN YAVUZ

AYHAN SALMAN

AYŞE BÖHÜRLER

BAYRAM ŞENOCAK

BEHİYE EKER

BEKİR BOZDAĞ

BELGİN UYGUR

BİNALİ YILDIRIM

BURHAN KAYATÜRK

BURHAN SAKALLI

BÜLENT TÜFENKCİ

BÜŞRA PAKER

CEM ŞAHİN

CÜNEYT YÜKSEL

ÇİĞDEM KARAASLAN

DERYA YANIK

EFKAN ALA

EMİNE ZEYBEK

EMRE METE

ERKAN KANDEMİR

FATİH ŞAHİN

FATMA AKSAL

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

FATMA GÜLDEMET SARI

HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

HALUK İPEK

HAMZA DAĞ

HASAN SERT

HAYATİ YAZICI

İBRAHİM HALİL YILDIZ

İSA SİNAN GÖKTAŞ

İSMAİL CENK DİLBEROĞLU

JÜLİDE SARIEROĞLU

LEYLA ŞAHİN USTA

LÜTFİYE SELVA ÇAM

MEHMET ALİ ZENGİN

MEHMET KASIM GÜLPINAR

MEHMET NİL HIDIR

MEHMET ÖZHASEKİ

MENDERES TÜREL

METİN BULUT

METİN KÜLÜNK

METİN TARHAN

MURAT BAYBATUR

MUSTAFA KÖSE

MUSTAFA ŞEN

MUSTAFA YEL

MÜCAHİT BİRİNCİ

NUMAN KURTULMUŞ

NURCAN DALBUDAK

NURETTİN CANİKLİ

ORHAN MİROĞLU

ÖMER ÇELİK

ÖMER İLERİ

ÖZLEM ZENGİN

ÖZNUR ÇALIK

RESUL KURT

SEDA SARIBAŞ

SEVAN SIVACIOĞLU

SEVGİ YİĞİT

SUMRU ALTUĞ

SUNAY KARAMIK

ŞAMİL TAYYAR

ŞAZİYE GÜNDÜZ

ŞEBNEM KOÇAKELÇİ

TAHİR AKYÜREK

TUBA VURAL ÇOKAL

TÜRK İSLAM KARAKOÇ

VEDAT DEMİRÖZ