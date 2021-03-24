Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli'den Erdoğan'a kongre tebriği
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Etiketler: AK Parti Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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