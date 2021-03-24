Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK toplandı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni üyelerin de katılımıyla başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.30'da başladı.
Toplantı sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlenecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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