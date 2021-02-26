Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir yatılı okula silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.