Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Şubat'ta Mali’nin Bandiagara bölgesinde yer alan jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Mopti bölgesinde yer alan Bandiagara askeri üssüne, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, 8 asker ölmüş ve 5 asker yaralanmıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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