Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
"Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor"
Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.
Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor. pic.twitter.com/8ea1X3xX0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
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