Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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