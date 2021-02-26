Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 9 bin 205 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi, 649 hasta belirlendi. 74 kişi vefat etti. 10 bin 282 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 556 bin 785'e çıktı.
Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1195 oldu, 10 bin 282 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
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