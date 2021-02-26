Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1195 oldu, 10 bin 282 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.