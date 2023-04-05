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TRT Haber 05.04.2023 14:54

Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine, Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.

Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş veya kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını belirtti.

Söz konusu kararın, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığını aktaran Bilgiç, "İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." dedi.

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