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Gündem
AA 05.04.2023 13:57

MHP'de, beyannamenin yanında 'gerçekleştirilen vaatler' kitapçığı hazırlanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nde, seçim beyannamesinin yanında milletvekili adaylarına verilmek üzere, 'gerçekleştirilen vaatler' kitapçığı hazırlanıyor. Kitapçıkta, MHP'nin daha önceki beyannamelerinde sözü verilen ve hayata geçirilen vaatlere vurgu yapılacak.

MHP'de, beyannamenin yanında 'gerçekleştirilen vaatler' kitapçığı hazırlanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) aday belirleme ve kampanya çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda hem seçim beyannamesi hem de 'gerçekleştirilen vaatler' kitapçığı hazırlanıyor.

Kitapçıkta MHP'nin daha önceki seçim beyannamelerine atıfta bulunulacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro gibi vaatlerin gerçekleştirildiğine dikkat çekilecek.

Vaatlerin, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde hayata geçirildiğine vurgu yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki "Güfte ile beste örtüşmüştür" değerlendirmesine yer verilecek.

Milletvekili adaylarına dağıtılacak

'Gerçekleştirilen vaatler' kitapçığı MHP'nin 7 Nisan'da açıklanacak milletvekili adaylarına dağıtılacak.

Adaylar, kitapçıktaki unsurları kampanya döneminde sahada aktif olarak kullanacak.

Seçmene "Yaparsa Cumhur İttifakı yapar" mesajı verilecek.

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