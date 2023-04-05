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TRT Haber 05.04.2023 14:22

Millet İttifakı'nda 'liste' pazarlığı: CHP partilere kaç sandalye verecek?

Millet İttifakı'nda Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin "ittifak içinde ittifak" çalışmasının sonuçsuz kalması yeni bir krizin kapısını araladı. Liste pazarlıkları sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık için başta vadettiği sandalye sayısına soğuk yaklaştığı iddiası tartışmayı alevlendirdi.

Millet İttifakı'nda 'liste' pazarlığı: CHP partilere kaç sandalye verecek?

Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek. Tüm partilerde aday belirleme mesaisi sürerken Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde gerginlik hakim.

"İttifak içinde ittifak" görüşmeleri sonuç vermedi

DEVA, Gelecek ve Saadet partileri arasında" "ittifak içinde ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Hem bu üç parti hem de Demokrat Parti, milletvekili çıkarmak için yeniden CHP listelerine yöneldi.

Peki CHP listelerinden seçime girmeleri halinde hangi parti ne kadar vekil çıkarabilir?

"Kılıçdaroğlu toplam 54 vekil vadetti" iddiası

İyi Partili Yiğit Karakış, Millet İttifakı'nda kriz çıkaran adaylık toplantısı sonrasında dikkat çekici bir iddiada bulunarak, "CHP, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için toplam 54 vekil vadetti." demişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylık için daha önce vadettiği belirtilen milletvekili sayısına soğuk baktığı ifade ediliyor.

İlk itiraz Babacan'dan geldi

CHP liderinin, Demokrat Parti'ye 2, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisine ise 3'er milletvekili vermeyi planladığı konuşuluyor. Ancak iddiaya göre buna ilk itiraz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. 20 vekilde ısrar eden Babacan'ın ikna edilmesi için çaba gösterildiği ancak bundan sonuç alınamadığı öne sürülüyor.

Babacan'ın tepkisi üzerine DEVA için sayının 5'e kadar yükseltildiği de iddialar arasında.

CHP'li aday adayları liste pazarlığından rahatsız

Milletvekili pazarlığı CHP içinde de huzursuzluğu artırdı. Listelere son şeklini Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yapacağı komisyon verecek.

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