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TRT Haber 15.04.2023 15:06

Dışişleri: Sudan'daki silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında bugün başlayan silahlı çatışmalardan endişe duyulduğu bildirildi.

Dışişleri: Sudan'daki silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bugün çıkan sıcak çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Sudan Cumhuriyeti'nde bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz. Sudan'daki tüm kesimleri, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sukunet ve diyaloga davet ediyoruz. Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.

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