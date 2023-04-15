Bakan Akar: İMECE, Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törende konuştu.

"Başarı zincirinin yeni bir halkası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan çalışmalarla yerli ve milli savunma sanayi ile teknoloji alanlarında bir başarı zincirinin oluşturulduğunu belirten Akar, İMECE uydusunu da bu başarı zincirinin yeni bir halkası olarak nitelendirdi. Akar, uzay teknolojilerinde yapılacak çalışmaların bugünün ve geleceğin dünyasını şekillendirmedeki önemine vurgu yaptı.

Özellikle uzay ve siber uzay alanlarındaki çalışmaların gerekliliğini dile getiren Akar, bugünün dünyasında buna duyarsız kalınamayacağını belirtti.

Bu konularda ilerlemenin önemini aktaran Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer kurumların faaliyetlerinde uzay ve siber uzay alanlarında üstün olmanın gerekliliğini ifade etti. Akar, "Türkiye olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. İMECE uydu sistemi ile bu konuda yeni bir yetenek daha kazanacağız." diye konuştu.

"İMECE uydusunun komuta kontrolü, Keşif Uydu Tabur Komutanlığında"

İMECE Uydu Sistemi'nin milli olarak geliştirilen metre altı yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu sistemine sahip ilk keşif gözlem uydusu, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularından sonra envantere alınacak üçüncü askeri uydu sistemi olduğunu ifade eden Akar, İMECE Uydu Sistemi ile çok daha önemli bir yeteneğin kazanılacağını söyledi.

Akar, TSK'nın keşif gözetleme ve hedef istihbaratına yönelik ihtiyaçlarının, yerli ve milli imkanlarla dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılanacağını belirtti.

İMECE uydusunun, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularıyla Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracağını vurgulayan Akar, yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonrasında envantere alınacak İMECE uydusunun komuta kontrolünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığında olacağını dile getirdi.

TSK'nın, NATO'da uzay kabiliyetine sahip birkaç ordudan biri olduğunu ifade eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü ve büyük olması, içinde bulunduğumuz NATO ittifakı için de büyük bir değer, onlar için de büyük bir katkı sağlayacağını herkesin bilmesi lazım." dedi.

Uzayın, askeri kullanım alanı ve gelecekteki etkisinin farkında olduklarını vurgulayan Akar, "Buna göre şimdiden proaktif tedbir alıyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu çalışmalarımızı büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz ve başaracağımıza da tüm kalbimizle inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha büyük ve güçlü konuma getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mühendislere "Hayal etmeye devam edin" tavsiyesi

Yapılan geri sayımın ardından başarıyla gerçekleşen İMECE'nin yörüngesine fırlatılması sonrasında Bakan Akar, projede görevli mühendis ve diğer personelle bir araya geldi.

Başarılarından dolayı onları tebrik eden Akar, "Bugün hepimizin gurur günü." diye konuştu. Kazanılan başarıyla duydukları gururu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Büyük ve uzun bir çalışma sonucunda, uzun, ince bir yoldan sonra bu noktaya ulaştık. Emeği geçen herkesi en içten duygularla kutluyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye için herkesin kendi alanında çalışması lazım. Eskiden birçok konuda seyirciydik, devamlı tribünden bakıyorduk. 'Uydular varmış, uzaydan tenis topunu bile görüyormuş.' diyorduk. Bunları söylediğimiz zamanlardan çok şükür uzun süreli çalışmaların sonucunda bu noktaya geldik. Azmin, kararlılığın, yoğun konsantrasyonun sonucu olarak buralara ulaştık. Bu araçları da etkili şekilde kullanarak hem savunma ve güvenliğimize katkı sağlama hem de barışçıl yol ve yöntemlerle insanlık adına kullanma fırsatı bulduk. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz hazır, gerekli eğitimleri yaptılar. İlk andan itibaren bu uydudan azami ölçüde yararlanacak ve faydasını göreceğiz."

Çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Akar, mühendislere, "İnşallah yapacağınız çalışmalarla çok daha ileri gideceğiz. Bu konuda hayallerinizi durdurmayın, hayal etmeye devam edin. Yaparız, yapamayız ama ortaya bir şey atın, hayallerimizin peşinde koşalım." diye seslendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da katıldığı törenin sonunda katılımcılar, ilk yerli ve milli uydu İMECE'nin yörüngesine fırlatılmasına yönelik hazırlanan platformun önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.