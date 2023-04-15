Bakan Varank: Gurur duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, 3 ertelemenin ardından ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri, Ankara'daki TÜBİTAK Uzay yerleşkesinde kurulan merkezden takip etti.

Fırlatmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı, merkezde fırlatma operasyonunu takip edenlerle paylaşıldı.

Törene Bakan Akar'ın telefonu ile bağlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz. Biraz geç oldu ama hamdolsun güç olmadı. Türkiye, kendi yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği, kendi mühendislerimizle, teknisyenlerimizle ürettiği, dünyanın herhangi bir noktasından hiçbir kısıtı olmayan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği, kahraman ordumuzun uzaydaki gözleri olacak İMECE uydusunu uzaya fırlattı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu daha yürüyüşümüzün ilk zamanları. Bunların çok daha ötesini inşallah TÜBİTAK Uzay'daki arkadaşlarımızla Milli Savunma Bakanlığımızın destekleriyle, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Akar da konuşmasının ardından Bakan Varank'ı ve ekibini, azmi ve kararlılıklarından ötürü kutladı.

"Yüksek çözünürlük özelliği sayesinde dünyada rekabet konusunda önemli yeri olacak"

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, işlevleri açısından İMECE'nin hem savunma-güvenlik hem de sivil uygulamalar açısından çevre-şehircilik, tarım-orman ve afet odaklı birçok fonksiyonu bulunduğunu ifade ederek, uydunun yerli ve milli olarak üretildiğini, yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu dile getirdi.

Mandal, gözlem uydusu geliştirme noktasında TÜBİTAK Uzay olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, uydunun yüksek çözünürlük özelliği sayesinde rekabet konusunda dünyada önemli yeri olacağını belirtti.

Teknik özellikleri açısından bakıldığında, yüzde 90'a yakın oranda, kritik bileşenleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve entegre eden bir ülke olunduğunu anlatan Mandal, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, burada artık teklif verebilen, dost müttefik ülkelerimize uydu bileşenlerini üretme noktasında olan bir ülkeyiz. Bu bizim için bir gurur." diye konuştu.

"Milli menfaatimizin uzaydaki bekçisi olacak"

Fırlatma takibi sırasında ABD Uzay İstasyonu'nda görevi takip eden İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras'la da bağlantı kuruldu.

Aras, ertelemenin ardından uydunun batarya şarjını tamamladıklarına işaret ederek, çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

"İMECE" ismini birlikte başarmayı ifade eden bir kelime olduğu için seçtiklerini dile getiren Aras, projeyi, tasarımından başlayıp üretim ve testlerine kadar, Ankara'daki birçok sanayi kuruluşu ve TÜBİTAK'ın ilgili kurumlarının kabiliyetleriyle hayata geçirdiklerini vurguladı.

Aras, duydukları gurura işaret ederek, "Türkiye bundan önce yüksek çözünürlüklü görüntü tedarik eden bir ülke konumundan, yüksek çözünürlüklü uydu yapabilen bir konuma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Geri sayımın ardından gerçekleştirilen fırlatma sonrasında Space X'ten bir problem olmadığı yönünde bilgiler geldiğini anlatan Aras, şunları kaydetti:

"İMECE uydusu uzaydaki geleceğimizin hikayesi olacak inşallah. Bize bu gururu yaşatan RASAT ve Göktürk-2 uydularında çalışan, o projeleri başlatan karar vericilere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O uydularda elde edilen bilgi birikimini İMECE ve çok yakın zamanda fırlatacağımız TÜRKSAT 6A uydularına yansıttık. Onlar olmasaydı bu noktaya gelemezdik. Devletimizin desteği milletimizin kararlılığıyla İMECE uydusu milli menfaatimizin uzaydaki bekçisi olacaktır. Bundan sonra devreye alma sürecimiz var. O da çok zorlu bir süreç. İnşallah bu süreci de sorunsuz atlatabilirsek yakın zaman içerisinde İMECE uydumuzu Hava Kuvvetleri envanterine alarak görevine devam etmesini sağlayacağız."

İMECE uydusunun saat 12.23'te yörüngeye bırakılması ve en az 5 yıl hizmet vermesi bekleniyor.