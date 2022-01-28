Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinde bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 10 Pakistan askerinin şehit olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, Pakistan'ın terörizmle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Belucistan eyaletine bağlı Kech bölgesinde dün teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu 10 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.