Bakan Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 497 bin TL kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL destek bizden, üretmek sizden" ifadelerine yer verdi.