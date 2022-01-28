Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misakımilli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız" ifadelerine yer verdi.

Şentop, Meclis-i Mebusan'ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle andı.