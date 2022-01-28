Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan, kabulünün 102. yıl dönümünde Misakımilli mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Misakımilli'nin kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misakımilli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız" ifadelerine yer verdi.
Şentop, Meclis-i Mebusan'ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle andı.
Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misak-ı Milli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız. Meclis-i Mebusan'ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 28, 2022
Etiketler: Mustafa Şentop
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