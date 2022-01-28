23 – 29 Ocak 2022 tarihleri arasındaki ziyaret programı kapsamında Başkan Özvar ve beraberindeki heyet, sırasıyla Taşkent, Semerkand ve Buhara’da iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve Taşkent’te kurulması planlanan Özbek-Türk Üniversitesi'yle ilgili bir dizi temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda son olarak, 2019 yılında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin iş birliğinde kurulan “Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO”yu ziyaret eden Başkan Özvar burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret esnasında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından YÖK Başkanı Erol Özvar’a iki ülke yükseköğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı “Fahri Profesörlük Unvanı” tevdi edildi.

Unvan, iki ülke arasındaki köklü iş birliğinin simgesi olacak

Tevdi edilen bu unvanın Özbekistan ve Türkiye arasında köklü, derin ve çok boyutlu iş birliğinin bir simgesi olmasına ve iki ülke halklarının birbirine daha da yaklaşmasına vesile olmasını dileyen Başkan Özvar üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

