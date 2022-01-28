Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne’de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin açıklamasına göre, yakalanan şahıslardan ikisi PKK/KCK, ikisi de FETÖ terör örgütü mensubu.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FALj46p8ij— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2022
Etiketler: Edirne FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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