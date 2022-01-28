MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.
PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde düzenlenen nokta operasyon ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2022
MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi. Operasyona dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/xVlxsjVymp pic.twitter.com/oY7613nkm9
YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.
- 11:46
- 11:39
- 11:46
- 11:22
- 11:47