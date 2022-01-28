Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka'da mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için gittiği Sri Lanka'da mevkidaşı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere altı yıl sonra tekrar Sri Lanka’dayız” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesine dair ise, “Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile ikili ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimizi geliştirme yönündeki güçlü irademizi teyit ettik” dedi.
#SriLanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile ikili ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimizi geliştirme yönündeki güçlü irademizi teyit ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 28, 2022
Reaffirmed our common will to further develop our relations with President @GotabayaR of Sri Lanka. pic.twitter.com/IvMnadj15a
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