Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere altı yıl sonra tekrar Sri Lanka’dayız” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesine dair ise, “Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile ikili ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimizi geliştirme yönündeki güçlü irademizi teyit ettik” dedi.

Reaffirmed our common will to further develop our relations with President @GotabayaR of Sri Lanka. pic.twitter.com/IvMnadj15a