Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Yunus Emre Yılı Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğann, osyal medyada kullanılan dili eleştirdi. "Türkçemiz için felaket habercisidir. Bu meseleyi ciddiyetle fikri muhtevamızın kısırlaşma tehlikesi karşı karşıya kalacağımızı ile üzülerek ifade etmek isterim. Milletimizin bir asır önce yazılan Mehmet Akif, Ömer Seyfettin hikayelerini, şiirlerini, gençliğe hitabeyi anlayamaması dilimize yapılan suikastin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir" dedi.

Erdoğan, Türkçe'nin korunmasının önemine "Türkçemizi korumak için verdiğimiz mücadele milli mücadeledir, beka mücadelesidir" sözleriyle dikkat çekti. "Dilin bozulması da bir terördür" dedi.

TRT'ye 6 ödül

23 ayrı kategoride ödülün verildiği törenden TRT de 6 ödülle ayrıldı. 'Ömür Dediğin' programına verilen ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı aldı.

Ömür Dediğin programının yanı sıra "Gönül Dağı dizisi, Doğadaki İnsan, Tarihin Ruhu ve Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar" programları da ödüle layık görüldü.

TRT'nin sevilen çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"ya da en iyi çizgi film animasyon ödülü verildi.