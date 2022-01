Nazi yönetimi, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Yahudiler başta olmak üzere birçok kesime yönelik sistematik katliam gerçekleştirdi. Katliamın kurbanları her yıl 27 Ocak "Uluslararası Holokost Anma Günü"nde anılmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliği dolayısıyla Atakule video mappingle ışıklandırıldı.

Etkinlik kapsamında Atakule'de ve ana girişindeki dev ekranda "#Hatırlıyoruz", "#WeRemember" sözleri paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanlığı'nın Holokost Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Nazi rejimi tarafından katledilen milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz" denildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler için huzurlu bir liman olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin antisemitizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürdüğünün altı çizildi.

İletişim Başkanı Altun video paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yaptı.

Altun, "Irkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmek insanlık olarak en büyük yükümlülüğümüzdür" dedi.

Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu vurgulayan Altun, Uluslararası Holokost Anma Günü dolayısıyla İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu da paylaştı.

On International Holocaust Remembrance Day, I respectfully remember all victims of that genocide. To combat all forms of racism, Islamophobia and discrimination is our greatest obligation as human beings.

Let us take this opportunity to say yet again:”A fairer world is possible.” pic.twitter.com/cym38U0KGw