Tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002’de suikast sonucu öldürüldü.

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından kırmızı bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışından Türkiye’ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hablemitoğlu'nun 2002'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın faillerinden olduğu değerlendirilen şüpheli Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.

"Ukrayna adli makamlarının denetiminden kaçtı"

Ukrayna'da 10 Temmuz 2019'da yakalanan Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin taleplerde bulunulduğu anımsatılan açıklamada, Ukrayna adli makamlarınca 18 Aralık 2020'de zanlının iadesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bozkır'ın, hakkındaki iade kararı yasal olarak kesinleşmeden Ukrayna adli makamlarının denetiminden kaçtığı vurgulandı.

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen Bozkır'ın bugün Başsavcılık emriyle gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulunmuştu

Ukrayna’da bulunduğu dönemde Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Bozkır’ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

Ukrayna polisi Bozkır'ı, ortağı olduğu restoranda yakaladı. Gözaltına alınan zanlının 10 Temmuz 2019'da tutuklandığı Türkiye'ye bildirildi.

Nuri Gökhan Bozkır 3 ay cezaevinde kaldı. Bozkır'ın cezası önce ev hapsine sonra gece hapsine çevrildi. Ev hapsinden kaçan Bozkır izini kaybettirdi. Ancak MİT peşini bırakmadı ve Bozkır'ı yakaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TV programında Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.