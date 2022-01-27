Vakalar ilk kez 80 binin üstünde
Son 24 saatte 82 bin 180 vaka tespit edildi, 174 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 COVID-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 83 bin 225 oldu.
Hava şartlarını bahane edip aşıyı ertelemeyin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşının zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu havada aşı? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında COVID-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli'' ifadelerine yer verdi.
“BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli. pic.twitter.com/AxRl7mwxiR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2022
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