Tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi.

18 Aralık 2002'te evinin önünde suikast sonucu öldürüldü. Soruşturma dosyası karartıldı, katil zanlılarına ulaşılamadı.

Necip Hablemitoğlu, FETÖ ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan bir isimdi. FETÖ'yü 2000 yılında deşifre eden kişilerden biriydi.

Köstebek adlı yeni kitabı kaleme alıyordu.

FETÖ çatı iddianamesinde adı geçti, savcılık dosyayı yeniden açtı

Suikastla öldürülen Hablemitoğlu'nun ismi 15 Temmuz darbe girişimi davalarında da geçti.

FETÖ çatı iddianamesinde örgüt üyesi polisler tarafından suikastın bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapıldı.

"Elimizde yeterli delil var, cinayeti FETÖ işledi"

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dosyada yeterli delil, ifade ve HTS kayıtları olduğunu belirterek, "Bu cinayet FETÖ tarafından işlenmiştir" dedi.

Delilleri değerlendiren savcılık sır perdesini aralamak için harekete geçti.

17 yıldır karanlıkta kalan dosya yeniden açıldı, katil zanlılarının peşine düşüldü. HTS kayıtları incelendi.

MİT, Ukrayna'da ev hapsinden kaçan katil zanlısının peşini bırakmadı

Adım adım yapılan takip sonrası Ukrayna'da bulunan ve TSK'dan ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır'ın izine ulaşıldı. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, yakalama kararı 12 Haziran 2019'da Ukrayna'ya iletildi.

Ukrayna polisi Bozkır'ı, ortağı olduğu restoranda yakaladı. Gözaltına alınan zanlının 10 Temmuz'da tutuklandığı Türkiye'ye bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil zanlısının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

Nuri Gökhan Bozkır 3 ay cezaevinde kaldı. Bozkır'ın cezası önce ev hapsine sonra gece hapsine çevrildi. Ev hapsinden kaçan Bozkır izini kaybettirdi. Ancak MİT peşini bırakmadı ve Bozkır'ı yakaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.