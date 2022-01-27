Tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu, FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002’de suikast sonucu öldürüldü.



Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından kırmızı bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurtdışından Türkiye’ye getirildi.

Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet birimlerine teslim edildi.

Çok sayıda suçtan yakalama kaydı bulunuyordu

Bozkır hakkında, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Tasarlayarak öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunduğu belirlendi.

Gökhan Bozkır, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan “Soğan Tırları” soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı.

Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulunmuştu

Ukrayna’da bulunduğu dönemde Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Bozkır’ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

Ukrayna polisi Bozkır'ı, ortağı olduğu restoranda yakaladı. Gözaltına alınan zanlının 10 Temmuz 2019'da tutuklandığı Türkiye'ye bildirildi.

Nuri Gökhan Bozkır 3 ay cezaevinde kaldı. Bozkır'ın cezası önce ev hapsine sonra gece hapsine çevrildi. Ev hapsinden kaçan Bozkır izini kaybettirdi. Ancak MİT peşini bırakmadı ve Bozkır'ı yakaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TV programında Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.

Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet birimlerine teslim edildi.