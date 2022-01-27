Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 27 Ocak'ta aldığı kararla 6 ay daha uzattı. Dışişleri Bakanlığı da bu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamayı tümüyle desteklediklerine yer verilen açıklamada, karar alınırken tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızasının BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmadığı anlatıldı.

"Çifte standart örneği"

"KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır" denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Güvenlik Konseyi’nin bir yandan Ada’daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan 50 yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC makamlarının Maraş’ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de attığı gerginliği artıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir.

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu Ada’daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz."