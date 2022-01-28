Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Togg "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Togg'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi markaları arasında seçildiği duyuruldu.
Paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti" ifadelerine yer verildi.
Togg'un fuardaki standının online ziyaret edilebileceği 'https://ces2022.togg.com.tr' internet adresinin bilgisi de paylaşıldı.
Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından “CES’in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak Togg’u seçti. pic.twitter.com/S3dv9Yec5o
— Togg (@Togg2022) January 28, 2022
Etiketler: TOGG Yerli Üretim Yerli ve Milli Teknolojiler
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