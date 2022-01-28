Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Togg'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi markaları arasında seçildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti" ifadelerine yer verildi.

Togg'un fuardaki standının online ziyaret edilebileceği 'https://ces2022.togg.com.tr' internet adresinin bilgisi de paylaşıldı.