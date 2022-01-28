Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül: FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu.
"FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir" diyen Bakan Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.
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Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı FETÖ Terörle Mücadele
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