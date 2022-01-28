Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuştu.

"FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir" diyen Bakan Gül, "Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden FETÖ'cü zihniyetin asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

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