Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Kech bölgesinde teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu çatışma yaşandığı, 10 asker ile 1 militanın öldüğü açıklandı.

Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.