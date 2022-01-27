Texas Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, ABD vatandaşı Zachary Taylor Blood, içinde Amerikalı asker olduğunu söylediği tabutta iki Meksikalı düzensiz göçmeni ülkeye sokma suçundan yargılandığı davada suçunu itiraf etti.

26 Ekim 2021'de modifiye edilmiş bir minibüsle Texas sınırı yakınlarındaki bir kontrol noktasında durdurulan Blood'un, devriye ekibinin dikkati üzerine yakayı ele verdiği açıklandı.

Tabutlar askeri cenazelere uygulanan protokole aykırı olduğu için fark edildi

Asker emeklisi olduğu söylenen sınır güvenlik görevlilerinin, kenarları küflenmiş ve üzerine bir bantla Amerikan bayrağı yapıştırılmış tabutu, Amerikan askeri cenazelerine uygulanan protokole aykırı olduğunu fark ederek açtırınca, içinde havasız kalmış iki Meksikalı ile yüz yüze geldi.

Savcılık ofisinin internet sitesinde tabutta bulunan düzensiz göçmenlerden birinin, kendilerini Texas'ın San Antonia bölgesine götürmesi için minibüs şoförüne para ödediklerini itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı.

Tutuklu yargılanan Blood'un, 11 Mayıs'taki nihai duruşmada 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar civarında para cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.