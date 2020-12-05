Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'yaptırım' cevabı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın makalesine ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Doğu Akdeniz
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