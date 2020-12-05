Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı.
Erdoğan'ın pastaneden dondurma aldığı ve çalışanlarla bir süre sohbet ettiği öğrenildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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