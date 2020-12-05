Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 18:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi.
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