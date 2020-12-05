Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Antalya'ya 'geçmiş olsun' mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:
"Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönündeki haberler içimizi ferahlattı. Süreci yakinen takip etmekteyiz."
#Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen #deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 5, 2020
Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönündeki haberler içimizi ferahlattı. Süreci yakınen takip etmekteyiz.
Etiketler: Deprem Fuat Oktay
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