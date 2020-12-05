Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönündeki haberler içimizi ferahlattı. Süreci yakinen takip etmekteyiz."