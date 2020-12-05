Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mahir Ünal’dan Antalya’ya geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Ünal, Antalya depreminin ardından paylaştığı mesajda, “Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük temennimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.
#Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen #deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük temennimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun.— Mahir Ünal
Son Haberler
- 17:14
- 17:07
- 17:01
- 16:53
- 16:57
Sıradaki Haber
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "telefon dinlenmesi" açıklamalarına cevap
Yükleniyor lütfen bekleyiniz