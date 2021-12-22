Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 21:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan Madagaskar'a taziye mesajı
Madagaskar'da meydana gelen ve 64 kişinin öldüğü tekne kazasının ardından Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı Madagaskar'da meydana gelen tekne kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Madagaskar’ın kuzeydoğu açıklarında dün (21 Aralık) bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
Madagaskar'da tekne kazası
Madagaskar'da meydana gelen tekne kazasında 64 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası 50 kişi kurtarılırken, kaybolan 24 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Madagaskar
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