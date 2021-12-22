Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 352 bin 438 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı.

179 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 816 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,40, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 126 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 731 bin 257'si birinci doz, 51 milyon 282 bin 294'ü ikinci doz, 15 milyon 828 bin 350'si üçüncü doz olmak üzere 126 milyon 565 bin 703'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.