Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Ali Koç Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
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