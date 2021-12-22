Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen heyetini kabul etti.https://t.co/oA1aT6uchs pic.twitter.com/hZj6TSmRq8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2021

Heyet, memurlara vergi muafiyeti müjdesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Memur-Sen: Ek zam beklentimizi aktardık

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara vergi muafiyeti müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti.

Düzenlemeyle birlikte memur maaşlarının brüt asgari ücrete kadar olan kısmı, gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetinin ardından Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile görüştü.